В Тетюшском районе выбрали лучших животноводов

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана выбрали лучших мастеров машинного доения и операторов искусственного осеменения КРС, пишет газета «Тетюшские зори».

В районном конкурсе, состоявшемся на базе сельхозпредприятия «Новая Заря», приняли участие 15 доярок и 13 технологов из хозяйств района. Всех участников поприветствовал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Тетюшском районе Ирек Садриев. Он пожелал всем успехов в соревновании.

Работу участников оценивали эксперты, среди которых были специалисты муниципального Управления сельского хозяйства и продовольствия и сельхозпредприятий района. Конкурсанты демонстрировали теоретические знания, выполняли задания по разборке и сборке доильного аппарата, а также дойке коров; показывали умения по искусственному осеменению КРС

По итогам теоретического и практического этапов соревнований лучшей среди мастеров машинного доения признана Флера Ахметова, которая трудится в хозяйстве «Новая Заря», второе место заняла специалист сельхозпредприятия «Маяк» Галина Улбутова, замкнула тройку финалистов мастер агрофирмы «Нур» Хамиса Кабирова.

Среди операторов по искусственному осеменению КРС первое место досталось Фаннуру Сабирзянову – специалисту КФХ «Загидуллин Р. М.», второе место присудили Елене Шумилкиной из хозяйства «Маяк», третье место занял Айрат Гарифуллин, работающий на сельхозпредприятии «Новая Заря».

Главный ветеринарный врач района Рамис Гарипов отметил, что на конкурсе помимо выявления лучших в профессии состоялся и обмен опытом по искусственному осеменению животных, выявлению и пропаганде передовых приемов работы.

Всем участникам конкурса профмастерства вручили почетные грамоты и подарки.

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