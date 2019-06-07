Всемирный день охраны окружающей среды с экостартами отметили в Буинске

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды в детском саду «Теремок» Буинска состоялся экологический фестиваль, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты Заволжского территориального управления Министерства экологии РТ объяснили детям, куда отправляется мусор и что бывает, когда люди не заботятся о его сортировке. Далее для детей провели экостарты на правильное и ловкое разделение отходов. Ребята убедились, что экологичный образ жизни приносит пользу окружающей среде и здоровью человека, и, кроме того, это совсем не скучно.



Также малыши узнали, что профессии людей, связанные со сбором и переработкой мусора, очень важны для всего общества и поэтому заслуживают большого уважения. В конце мероприятия каждый из воспитанников посадил семечко понравившегося ему растения.





Между тем в детско-оздоровительном лагере «Кама» Нижнекамска прошел урок экограмотности. Лагерь находится на берегу реки Камы, что способствует усвоению новой информации о природе.



Специалисты Прикамского территориального управления также рассказали детям о раздельном сборе мусора, полезных экологических привычках и растениях Татарстана, занесенных в Красную книгу.



Школьники обменивались опытом и предлагали идеи по улучшению состояния окружающей среды. Ребятам также показали видеоролики на экологическую тематику.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.