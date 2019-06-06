Победителей конкурса «Обаятельный Шурале» из Бугульминского района наградили экскурсией и сувенирами

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Победители конкурса творческих работ «Сойкемле Шурале» («Обаятельный Шурале») из Бугульминского района наградили в Казани дипломами, сувенирами и незабываемыми впечатлениями, пишет «Бугульминская газета».



На награждение в столицу Татарстана были приглашены восемь победителей из структурных подразделений Централизованной районной клубной системы Бугульминского района: Дома ремесел, Карабашского, Спасского, Подгорненского, Староисаковского сельских домов культуры, сельского клуба Плодопитомника.





Среди целей конкурса – сохранение и развитие традиций народного искусства, популяризация творческого наследия выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая в России и за ее пределами, воспитание молодежи.



Лауреаты и дипломаты конкурса получили дипломы и сувениры с символикой конкурса. Работы бугульминских конкурсантов вошли в каталог творческих работ участников всероссийского конкурса «Обаятельный Шурале».



Помимо награждения для ребят провели мастер-классы. Централизованную районную клубную систему представил 14-летний Богдан Сабутин: продемонстрировав свой навык резьбы по дереву, юноша также рассказал присутствующим о технике выполнения работ. Для детей была организована экскурсия по Казани с посещением музея Габдуллы Тукая.

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