После Сабантуя бугульминцам покажут кино под открытым небом

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Передвижной культурный центр Централизованной районной клубной системы приглашает жителей и гостей Бугульмы на кинопоказ под открытым небом, пишет «Бугульминская газета».



Кинопоказ состоится в субботу, 8 июня, в 20.30, в парке культуры и отдыха на улице Красноармейская.



Зрители увидят семейную комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Кино подойдет для зрителей в возрасте от 12 лет. Вход свободный.



В случае ухудшения погодных условий сеанс будет отменен.





В этот же день бугульминцы отметят праздник плуга – Сабантуй. Он состоится на Майдане, в его рамках организуют состязание борцов, праздничный концерт, чествование передовиков сельского хозяйства. Также будет работать детская площадка.

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