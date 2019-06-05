Спасская школьница набрала наибольшее количество «лайков» в акции «Знаю, помню, горжусь»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Ученица 6-го класса санаторной школы-интерната Болгара Дарина Журавлева награждена грамотой республиканского Центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» за участие в социальной акции «Знаю, помню, горжусь», пишет газета «Яна тормыш».



В акции, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 1700 человек.

Для участия в состязании необходимо было прочесть наизусть стихотворение продолжительностью не более 59 секунд, посвященное Великой Победе, записать на видео и выложить в соцсети.

Дарина со стихотворением Натальи Найденовой «Мир и дружба всем нужны» набрала наибольшее количество голосов.

Школьнице вручили грамоту и памятный подарок. Свой успех она разделила с руководителем школьного юнармейского движения, педагогом Сергеем Журавлевым.

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