В Эстонии на Сабантуе выберут абсолютного батыра

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Ежегодно Республика Татарстан организует праздник Сабантуй в городах России, ближнем и дальнем зарубежье. В этом году Альметьевский район примет участие в проведении Сабантуя в Таллинне (Эстония), в центральном парке города «Площадь башен», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Праздник состоится 16 июня. Ожидается участие более 20 стран Евросоюза и жителей Эстонии.



Организаторы подготовили большую программу, в которую включили все традиции татарского национального праздника. Зрители увидят большую концертную и театрализованную программу с участием звезд республики и татарстанских артистов, спортивную программу с народными играми, в которых сможет поучаствовать любой желающий.



В этом году по инициативе Федерации национальной борьбы России соревнования борцов «Кореш» в рамках этого события будут внесены в Единый календарный план РФ и получат статус международных. Это позволит победителям и призерам претендовать на спортивные звания и повысит престиж. Абсолютный батыр в Таллине получит главный приз.



Гости праздника смогут ознакомиться с бытом и историей татар через посещение музейных двориков и выставкой картин-репродукций о древней Булгарии. Для всех участников праздника будет организована дегустация национальных блюд.

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