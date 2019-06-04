Центральная площадь Болгара преобразится за 30 млн рублей

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Центральная площадь в городе Болгар Спасского района подвергнется реконструкции. На сегодняшний день начаты работы по демонтажу старых железобетонных плит, пишет газета «Яна тормыш».

Реконструкция площади стала возможной благодаря тому, что в мае прошлого года Спасский район вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 10 тысяч человек.

Выигранный грант в размере 30 млн рублей позволит осуществить значительную реконструкцию и выполнить благоустройство центральной площади.

По словам замруководителя исполкома района Натальи Казаковой, денежные средства должны быть освоены до конца 2019 года. Кроме того, в реконструкцию также будут вложены средства из республиканского, местного бюджетов и инвестора. В общей сложности будут выполнены работы по трем участкам площади.

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