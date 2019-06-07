Татар-информ

7 июня 2019, 23:34

Общество

Молодежь Елабуги объединилась, чтобы вместе провести летние каникулы

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Общество

Молодежь Елабуги объединилась, чтобы вместе провести летние каникулы

В городе будут реализованы пять социальных проектов, разработанных самими школьниками.

(Елабуга, 7 июня, «Татар-информ», Гульанар Салихова). В рамках молодежного форума «ФАкЕл: Форум Активистов Елабуги» школьники города разработали социальные проекты по интересам. Организатором форума стал молодежный центр «Барс». Всего были отобраны пять лучших идей.

Среди победителей проект «Музыкальный клуб». В его рамках планируется проводить встречи – обсуждения творчества культовых групп. Первый такой музыкальный квартирник с участием приглашенного гостя Андрея Иванова прошел в подростковом клубе «Спутник». Здесь обсуждали творчество группы «Кино». Следующие встречи будут проходить под открытом небом, а именно – в Пионерском парке.

Спортивную молодежь должен объединить проект «Интернет-платформа», где любители спорта и здорового образа жизни смогут узнавать последние новости из спортивной жизни города. Здесь же авторы идеи обещают выкладывать анонсы предстоящих соревнований.

«На форум “Факел“ подали заявки около 60 школьников, из которых были отобраны 48 человек. Это самые активные молодые люди, которые в рамках форума разработали собственные проекты и даже получили возможность реализовать их. Также ребята получили возможность пообщаться с интересными людьми Елабуги, а также экспертами из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов. Приглашенные гости рассказывали ребятам и про предпринимательство, затронули тему патриотического направления, говорили про поисковые отряды нашей республики», – рассказала специалист молодежного центра «Барс» Венера Шайдуллина.

Форум проводится с 2016 года. В этом году участники должны были прийти уже с готовой идеей и получили возможность доработать свой проект с помощью экспертной группы. Победители получили денежные сертификаты для воплощения своих замыслов в жизнь.

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