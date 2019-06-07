На Сабантуе в Елабуге среди батыров разыграют две «Лады Гранты»

(Елабуга, 7 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сабантуй в Елабуге начнется с конных скачек на городском ипподроме в 9 утра. Всего запланировано четыре заезда, в которых участвуют рысаки, верховые породы и пони. В зависимости от породы и заезда наездникам предстоит преодолеть дистанции протяженностью от 1,2 до 1,6 км, сообщили в исполкоме района.

Праздник плуга в Елабуге будут отмечать 8 июня, в районе — 9 июня. Основные мероприятия Сабантуя пройдут на Шишкинских прудах и на стадионе «Молодежный». Здесь же будет работать детская и спортивная площадка, а торжественное открытие праздника с чествованием работников сельхозпредприятий запланировано на 11 часов.

По традиции будут разыгрываться два автомобилям («Лада Гранта») среди батыров Сабантуя, а победитель в категории до 18 лет получит квадроцикл. Завершится праздник вечерним молодежным Сабантуем «Кичке уен» с участием певцов татарской эстрады и казанского диджея.

На время празднования некоторые улицы будут перекрыты. Как сегодня отметили в исполкоме города, для автолюбителей на Шишкинских прудах будет работать автостоянка.

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