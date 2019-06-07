Татар-информ

7 июня 2019, 21:32

Общество

У елабужского стадиона «Молодежный» появится крыша

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Общество

У елабужского стадиона «Молодежный» появится крыша

На объекте, где проходят основные общегородские праздники, завершается установка навесов над зрительскими трибунами.

(Елабуга, 7 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На стадионе «Молодежный» в Елабуге завершается монтаж металлических навесов над зрительскими трибунами. Как сообщают в исполкоме города, на сегодня работы завершены на 90%. Строители завершили установку металлоконструкций и вскоре приступят к монтажу тентового покрытия.

Таким образом, теперь зрительские места на стадионе будут защищены от солнца и дождя. Отметим, стадион «Молодежный» один из популярных зон отдыха елабужан. В летнее время здесь ежегодно проходят не менее 10 общегородских массовых мероприятий, таких как Сабантуй, День молодежи, День города, 9 Мая. Например, в прошлом году за четыре дня фестиваль «Летние вечера в Елабуге» посетили около 40 тысяч человек.

«Мы продолжим благоустройство этой территории. Второй этап — это установка водопропускных труб за зрительскими трибунами и организация небольшой автостоянки, также планируем увеличить количество сидящих мест. Планируется добавить еще 6 пролетов», — рассказал директор МКУ «Департамент строительства при исполкоме ЕМР» Рамис Ильязов. 

На сегодня зрительские трибуны стадиона рассчитаны на 2,5 тыс. человек. Все эти работы ведутся на средства нефтяников. Общая сумма финансирования составила 40 млн рублей.

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