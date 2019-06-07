Замминистра спорта РТ: В квадросерии Can-Am X Race участвует большое количество татарстанцев

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). На церемонии открытия заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров отметил большое количество татарстанцев среди участников квадросерии Can-Am X Race – гонок на мотовездеходах и квадроциклах.

«Если посмотреть на участников, то можно увидеть много представителей Татарстана и Казани в частности. Это значит, что направление для нас интересно и мы будем помогать развивать его», — сообщил Ахмеров.

Также он подробнее рассказал о татарстанских пилотах: «Мы выступаем на родной земле, многие, может, выросли в этих районах и знают трассу. Ну и профессионализм наших спортсменов, поэтому татарстанцы — принципиальный соперник, с которым нужно бороться».

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