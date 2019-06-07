Татар-информ

7 июня 2019, 21:52

Общество

Ввод новых водоводов в Елабуге позволит решить проблему водоснабжения

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Общество

Ввод новых водоводов в Елабуге позволит решить проблему водоснабжения

Из года в год летом в домах нижней части города возникают проблемы с водоснабжением.

(Елабуга, 7 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершились работы по монтажу водовода в нижней части города. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», на балансе которой находится местный «Водоканал». Водовод будет введен в строй через неделю. С его запуском должно значительно улучшиться качество водоснабжения домов исторической части города.

«Данные работы подразумевают прокладку водопровода от улицы Городищенская до улицы Гассара по улице Казанская. Что это даст нашему городу? В первую очередь стабилизируется давление, улучшиться подача воды для нижней части города», – отметил руководитель проекта по автоматизации станции очистки воды «Водоканала» Игнат Молостов.

Монтаж водовода протяженностью 400 м производился за счет собственных средств местной компании водоснабжения.

Елабуга входит в число тех городов Татарстана, где наблюдается самый большой износ сетей водоснабжения и водоотведения. «В этом году в Елабуге запланированы работы по строительству двух водоводов общей протяженностью в 5 км. Это позволит, так скажем, расшить узкое бутылочное горло и дать в нижнюю часть города больше воды в летний период, когда идет полив. Таким образом, мы решим проблему жителей нижней части. Много лет копились проблемы, и сейчас очень хотелось бы все решить за одну неделю или месяц, что нереально, но тем не менее мы каждый день этим занимаемся, что-то делаем, чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением в городе», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Кроме того, сейчас ведется проектирование новых резервуаров питьевой воды. Эта работа также направлена на улучшение водоснабжения нижней части города.

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