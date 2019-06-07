Атмосфера Татарстана и 200 мотогонщиков: в Казани впервые прошло открытие квадросерии Can-Am X Race

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань приняла церемонию открытия квадросерии Can-Am X Race, крупнейшей в России гонки на мотовездеходах и квадроциклах. Гонки начнутся уже завтра, 8 июня, в поселке Шали, и будут проходить все выходные.

За два дня спортсмены преодолеют 466 км, Татарстан же будут представлять 16 экипажей. На старт выйдут многократные победители соревнований Ирек Миннахметов, Раис Минниханов и Тимур Шигабутдинов. Помимо участников из России и Татарстана к пилотам и штурманам присоединились коллеги по цеху из Казахстана, Беларуси и Украины.

Открыл церемонию заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров. «Рад всех приветствовать от имени Министерства спорта на открытии первого этапа внедорожной серии. Трасса проложена через самые красивые районы республики, поэтому спортсмены преодолеют их с легкостью, а также сохранят самые приятные воспоминания о нас», — рассказал со сцены Ахмеров гостям.

Далее слово взяла председатель оргкомитета внедорожной квадросерии Диана Боаги: «Кажется, что только вчера мы закрывали серию сезона салютом. Но прошёл уже почти год, за который у каждого из нас многое изменилось. Однако что остаётся неизменным, так это тёплая, душевная атмосфера. Искренняя радость встречи участников и организаторов в начале сезона. За 10 лет существования серии в ней состоялось 26 этапов и семь из них прошло в Татарстане, который уже давно стал для нас символом радушия и гостеприимства».

Завершился же день торжественным проездом всего автопарка: каждый квадроцикл или мотовездеход заезжал на своеобразный подиум, после чего объявлялся экипаж транспорта и встреча нового вездехода.

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