В Татарстане приставы заставили бывших супругов платить друг другу алименты на содержание детей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане приставы заставили разведенных мать и отца платить друг другу алименты на содержание детей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В отделах приставов по Балтасинскому и Куморскому районов находились производства о взыскании алиментов с семьи. После развода экс-супруги не могли решить, с кем будут жить их дети. Девочка в итоге жила с отцом, а мальчик – с матерью. Суд в итоге обязал обоих выплачивать алименты на детей», – уточнила Халимова.

Решение суда бывшие супруги игнорировали, однако перспектива возбуждения уголовного дела заставила непримиримых родителей сесть за стол переговоров.

В итоге отец выплатил долг на сумму более 770 тысяч рублей, а мать – около 140 тысяч рублей.

Сейчас оба родителя исправно выплачивают средства на содержание детей.

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