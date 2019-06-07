(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-инофрм»). ФК «КАМАЗ» возглавил экс-тренер новотроицкой «Носты» Михаил Белов, сообщает пресс-служба футбольной команды.

Новый главный тренер команды имеет более чем 10-летний стаж тренерской работы в различных клубах, в том числе «Торпедо» (Москва), «Сатурн», «Химки», «Носта» (Новотроицк).

Михаил Владимирович Белов — воспитанник волгоградского футбола, в разное время выступал за клубы Высшей лиги, в середине 90-х годов защищал цвета «КАМАЗа». Тренерскую карьеру начал в середине двухтысячных годов. В 2014-м получил тренерскую лицензию категории Pro. В предыдущем клубе — новотроицкой «Носте» — Михаил Белов работал с 2016 года.

По итогам сезона 2018/2019 Михаил Белов был признан «Тренером года» в зоне «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ. Он приступит к работе с командой ФК «КАМАЗ» в ближайшее время.

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