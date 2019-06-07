(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео пожар возле «Миллениума» в Казани. Кадрами с места событий поделились пользователи социальных сетей.

В МЧС Татарстана уточнили, что первые сообщения о черном дыме поступили в 17.30. На место незамедлительно отправились пожарные ПСЧ № 6.

«Так как подъездных путей к месту горения не было, огнеборцы отправились туда пешком. Как выяснилось, неподалеку от железнодорожной станции «Новаторов» горит сухая трава. Площадь горения пока не установлена», – рассказали в МЧС.

На месте сотрудники МЧС сражаются с огнем при помощи ранцевых установок пожаротушения.

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