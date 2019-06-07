(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский институт КФУ в этом году отказался от набора по специальности «Журналистика», об этом сообщили в вузе.

В официальном ответе на запрос агентства сказано: «В структуре Набережночелнинского института (филиала) КФУ факультет журналистики отсутствует с 2013 года. В настоящее время обучение по направлению подготовки „Журналистика“ (уровень бакалавриат) осуществляется на отделении юридических и социальных наук Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Студенты, ранее поступившие на обучение по этому направлению подготовки, продолжают обучение: как по очной, так и заочной формам обучения. В последнее время спрос по направлению подготовки „Журналистика“ отсутствовал. В связи с чем было принято решение не объявлять набор по данному направлению на 2019/2020 учебный год».

Как нам стало известно из собственных источников, часть преподавателей, которая проводила обучение по данной специальности, в конце лета может остаться без работы.

А между тем, многие из них стояли у истоков создания челнинского отделения журналистики и гордятся своими выпускниками, которые сегодня трудятся в городских, республиканских и федеральных СМИ. По их мнению, на снижение спроса на профессию в Набережных Челнах повлияло в первую очередь высокая стоимость обучения, установленная в филиале КФУ, — 100 тыс. рублей в год.

Челнинская журналистика нуждается в качественном кадровом обновлении, считают представители местных СМИ.

«Мы сегодня живем в новых информационных реалиях. За счет появления соцсетей, видеоблоггерства и других каналов меняется качество информационного продукта и, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Поэтому готовить настоящих журналистов, конечно же, надо. Но делать это в Челнах теперь будет некому», — отмечают наши источники.

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