Минниханов посетил пленарное заседание ПМЭФ-2019 с участием Путина

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов во главе делегации Татарстана принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019, которое было посвящено формированию повестки устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Открывая пленарное заседание, Президент России Владимир Путин сообщил, что рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями. В 2011 – 2017 годах рост в среднем составлял 2,8% ежегодно. В последние годы – чуть больше трёх процентов.

«Но на наш взгляд, и лидерам государств, всем нам, необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер», – отметил Путин.

Напомним, что форум проходит с 6 по 8 июня 2019 года на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Программа форума в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

В этом году страной-гостем ПМЭФ-2019 стала Китайская Народная Республика.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратился Председатель КНР Си Цзиньпин. Также состоялись выступления Президента Болгарии Румена Радева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В форуме принимают участие Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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