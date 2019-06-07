Минстрой РТ: Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен почти на 27%

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Республике Татарстан капремонт многоквартирных домов выполнен на 26,5%, об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В рамках программы в этом году планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях. Фролов также рассказал, что по состоянию на 6 июня ведутся работы по капремонту 27 зданий исполкомов поселений районов, на трех объектах работы уже завершены, всего заявлено 31 помещение.

В рамках программы капремонта зданий молодежных центров работы ведутся на 7 объектах из 9, а на одном — уже завершены. 25 подростковых клубов все еще находятся на стадии проведения работ, сдан один объект.

Отдельно первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ рассказал о ходе работ на объектах образования: находятся на стадии проведения капремонта 28 общеобразовательных школ (из 29), 9 школ-интернатов (из 10) и 109 дошкольных учреждений (из 113). Три детских оздоровительных лагеря готовы принять детей, на 8 объектах еще продолжается капремонт.

Капремонт также завершен на 2 объектах здравоохранения (из 7) и 5 объектах культурного назначения (из 40).

В этом году Фонд газификации реализует 5 программ, напомнил Фролов, отметив, что работы по обеспечению населения водой в населенных пунктах РТ ведутся согласно графику. По состоянию на 6 июня построено 26,7 км трубопроводов (12,5%), изготовлено 27 водонапорных башен (64%), пробурено 11 скважин (33%). В рамках восстановления уличного освещения установлено 2 тыс. 512 светильников (20,4%), проложено 52 км линий электроснабжения (21,9%), установлен 21 щит учета и регулирования электроэнергии (12,2%). По замене котлов в котельных бюджетных учреждений и переходу на индивидуальные системы отопления работы также ведутся согласно графику.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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