Глава Минсельхозпрода РТ призвал сельчан работать круглые сутки ради заготовки кормов

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на традиционном республиканском совещании призвал глав районов Татарстана и руководителей хозяйств работать круглые сутки и завершить заготовку первого укоса многолетних трав к 20 июня.

Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Оно состоялось в Доме Правительства региона, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам руководителя Минсельхозпрода РТ, на сегодня почти все муниципальные районы Татарстана приступили к скашиванию многолетних трав. Уже заготовлены первые 10 тыс. тонн сенажа и 1 тыс. тонн сена.

Призыв министра к оперативной работе был обусловлен тем, что кормовые травы были наиболее питательны в последнюю неделю мая. Теперь же они с каждым днем теряют свои ценные свойства, пояснил он.

На предыдущей неделе состоялась комиссионная приемка всего кормозаготовительного комплекса республики. В ее рамках специалисты проверили не только готовность техники, но и состояние машинно-тракторных дворов и кормохранилищ.

Всего в текущем, 2019, году корма в Татарстане предстоит убрать с площади 500 тыс. га. Аграрии рассчитывают задействовать 700 современных энергонасыщенных кормоуборочных комбайнов и 430 самоходных косилок.

Марат Ахметов посоветовал сельчанам при недостатке своих грузовиков привлекать для перевозки кормов частные автомобили. Чтобы корма качественно хранились, напомнил он, сенажные траншеи должны быть отремонтированы и продезинфицированы.

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