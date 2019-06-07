В Казани состоится VIII Казанский Евразийский научно-практический форум

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана запланировано проведение VIII Евразийского научно-практического форума «Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы реализации». Об этом сообщает пресс-служба Академии наук РТ.

«Цель VIII Казанского Евразийского научно-практического форума — теоретический анализ и практическое обоснование интеграционного и модернизационного потенциала Евразии на основе существующих интеграционных и модернизационных моделей, оценки новых идей и проектов в части развития общей устойчивости, экономической безопасности, укрепления и углубления экономического и гуманитарного сотрудничества», — сообщает ведомоство.

Форум проводится Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Президента Республики Татарстан. Мероприятия форума включены в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР и комплексный план действий Правительства РТ по реализации Послания Президента Татарстана Госсовету РТ на 2019 год. Форум пройдет 10-11 июня.

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