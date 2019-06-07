Технополис «Химград» в третий раз возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Технополис «Химград» третий год подряд возглавляет общероссийский рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба «Химграда».

«Из года в год он подтверждает максимальную привлекательность для резидентов и ведущие позиции в отрасли. Химград получил наивысший класс „АА“, опередив крупные индустриальные парки РФ», — говорится в сообщении.

Призовую тройку рейтинга составили площадки из Татарстана, тем самым подтвердив статус республики как лидера инновационного и инвестиционного развития.

Отметим, что за три года существования рейтинга количество оцениваемых индустриальных парков увеличилось на 30%, что говорит о возрастающей конкуренции и активном развитии отрасли в целом.

Согласно методике рейтинга, индустриальные комплексы оценивались по шести группам критериев, включающих уровень услуг и менеджмента, местоположение, стоимость ресурсов, налоговые и таможенные льготы, организацию работы с резидентами и показатели социально-экономического развития региона локации.

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