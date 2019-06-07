(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Росгвардейцы при проверке документов у казанца выяснили, что мужчина находится в розыске за кражу, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В минувшую среду вечером патрульные УВО на Вагапова обратили внимание на прохожего, похожего на мужчину, объявленного в федеральный розыск. При проверке документов выяснилось, что 35-летнего казанца действительно разыскивают за кражу, совершенную с проникновением в помещение», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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