Казанские врачи прооперировали месячного малыша, который родился без пищевода

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Специалисты Детской республиканской клинической больницы прооперировали месячного малыша, который родился без пищевода, сообщает пресс-служба клиники.

Мальчик родился с несформированным пищеводом, поэтому сразу после рождения специалисты установили ему гастростому – специальную трубку, ведущую в желудок, для кормления ребенка.

«В течение месяца проводились манипуляции, которые были направлены на рост пищевода. Есть доказательная база, что за первые три месяца жизни пищевод растет. В данном случае удалось удлинить пищевод, сшить его и восстановить проходимость – сделать эзофагопластику. Таким образом, удалось избежать большой и тяжёлой операции в будущем, при котором место пищевода занимает толстая кишка», – объяснил детский хирург Андрей Подшивалин.

По словам врачей, в год в ДРКБ проводится около 22 операций детям с несформированным пищеводом.

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