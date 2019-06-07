(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В России планируют отключать горячую воду один раз в два года и на более короткие периоды. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров, передает «Интерфакс».

Также Егоров отметил, что в нескольких регионах России такая практика уже используется.

«Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», — цитирует агентство замминистра.

Как сообщалось ранее, с 13 мая в Казани начинаются опрессовки тепловодов казанских тепловых сетей «Татэнерго». В этом году процесс разбит на четыре этапа и ведется по отдельным зонам в целях оперативного устранения выявленных повреждений.

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