Татар-информ

7 июня 2019, 19:16

Общество

В челнинском парке в ходе редизайна аттракционов «завели» черного лебедя

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Общество

В челнинском парке в ходе редизайна аттракционов «завели» черного лебедя

Закупленные в этом сезоне аттракционны рассчитаны на работу и в зимнее время.

(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В набережночелнинском парке в ходе редизайна аттракционов «завели» черного лебедя, об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин.

Сегодня парки Автограда активно работают над привлечением на свои территории горожан. К началу летнего сезона были закуплены и установлены два новых аттракциона. Один из них — «Биоробот», который выглядит как осьминог и способен подняться на высоту до шести метров.

«Аттракцион пользуется повышенным спросом, что не может не радовать, поскольку его приобретение влетело нам в копеечку — стоимость нового развлечения составляет 9 млн рублей», — сообщил Сафиуллин.

Еще одной новинкой стал симулятор виртуальной реальности, который представляет собой некое подобие 5D-кинотеатра. Посетители с помощью специальных очков могут погрузиться в иную реальность, которую они выбирают сами. Аттракцион стоимостью 1 млн рублей также не оставляет многих равнодушными.

Особенностью этих аттракционов является и то, что они могут эксплуатироваться и в холодное время года — при температуре до минус 10 градусов по Цельсию. Сафиуллин считает, что разовые включения аттракционов во время таких праздников, как Новый год и Рождество, вполне возможны, но работать в полноценном режиме не удастся.

«У нас все-таки климат не совсем такой, чтобы зимой „рассекать“ на карусели. Однако мы в качестве эксперимента попытаемся делать разовые включения для того, чтобы разнообразить новогоднее и другие „праздничные меню“ челнинцев. Каждый год кататься на лыжах и санках все-таки надоедает. Людям хочется чего-то новенького», — отмечает директор предприятия.

Сафиуллин также поделился мечтой о закупке «американских горок» для Набережных Челнов. «Мечта, конечно, заоблачная, если учесть, что аттракцион продается только за границей и имеет весьма серьезную стоимость, которая к тому же исчисляется в валюте. Но мы бы рискнули. Однако, к сожалению, ни одна лизинговая компания в нашей стране не работает с аттракционами. Их понять можно — у нас работа сезонная, зависит от многих факторов, а им в первую очередь необходимо думать о возвратности средств и своей доходности. Хотя я уверен, что „американские горки“ в Автограде пользовались бы бешеной популярностью и стали бы хорошим фактором для привлечения иногородних посетителей», — отметил Сафиуллин.

И поскольку МУП «Парк культуры и отдыха» не располагает возможностями для приобретения подобных аттракционов, он занимается редизайном старых аттракционов. Например, в парке Комсомольского района на аттракционе «Лебеди» одного из пернатых покрасили в черный цвет. Теперь сюда выстраивается очередь из детишек, которые хотят прокатиться именно на „темной птичке“.

   

 

 

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