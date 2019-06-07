Трое учащихся из Татарстана отличились на всероссийском конкурсе «Подрост»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Трое учащихся из Татарстана отличились на всероссийском лесном конкурсе «Подрост», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего в финальном этапе конкурса приняли участие 92 представителя 47 регионов страны: 63 учащихся классов с 6-го по 11-й, 16 студентов ссузов лесохозяйственного профиля и 13 педагогов – специалистов лесной отрасли (участников номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования»).

Среди татарстанцев Александр Жерненков удостоен диплома за третье место в номинации «Лесоведение и лесоводство» с работой по оценке эмиссии СО2 в экосистемах Раифского леса, Гульсем Гайнуллина – диплома за четвертое место в номинации «Экология лесных растений» с работой о популяции ели казанского лесопарка «Лебяжье», а Никита Ступицкий – сертификата участника в номинации «Лучшая опытно-исследовательская работа студента профессиональной организации лесного профиля» за сравнительное изучение интродуцированных деревьев.

Всероссийский юниорский и лесной конкурс «Подрост» – это итоговое состязание среди учащихся, которые дополнительно углубленно изучают естественнонаучные предметы.

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