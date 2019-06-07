КАМАЗ будет применять цифровые технологии концерна «Автоматика» при производстве автомобилей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «КАМАЗ» и концерн «Автоматика» подписали соглашение о применении цифровых технологий и инновационной продукции концерна в производстве автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «КАМАЗ» на официальном сайте компании.

«Как крупнейший в России производитель грузовой, пассажирской техники и электротранспорта, КАМАЗ располагает большой производственной инфраструктурой и потенциалом для применения продукции концерна «Автоматика» и предприятий РЭК», — заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В соглашении указаны основные направления сотрудничества, включая разработку, внедрение и поставку автомобильных элементов, проведение НИОКР по совершенствованию процессов разработки и производства автомобилей и автомобильных составляющих, а также внедрение цифровых технологий.

«Нам есть что предложить для повышения конкурентоспособности продукции, в частности, первый этап сотрудничества с КАМАЗом будет связан с применением нашего нового продукта — тахографа, поставки которого намечены уже на третий квартал 2019 года», — отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

С учетом потребностей ведущего российского производителя автомобильной техники планируется использование цифровых маркировочных технологий, комплексная безопасность производственной инфраструктуры, использование информационных систем и системной интеграции, использование и развитие российских систем управления производством (SCADA, MES, ERP).

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