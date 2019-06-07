Вадим Дробиз: «Татспиртпром – уникальный случай, когда госкомпания работает эффективно»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Как сообщает федеральное издание «Аргументы и факты», на сегодняшний день три водочных холдинга контролируют 35% легального рынка России.

По итогам 2018 года холдинг Рустама Тарико Roust обеспечил себе 1-е место в тройке лидеров по производству водки в России, 2-е место заняла татарстанская компания Татспиртпром, а Beluga Group расположилась на 3-й строчке рейтинга.

Татспиртпром вообще на 100% принадлежит Правительству Республики Татарстан. Это уникальный случай, когда госкомпания работает эффективно. По оценке эксперта, каждый 5-й литр крепкого алкоголя, выпитый в нашей стране, по-прежнему разлит в подпольных цехах. Водка-палёнка продаётся в 2-2,5 раза дешевле минимальной цены, установленной государством. Торговля идёт из-под полы и в мелких торговых точках.

«Это совершенно другой рынок, с другими потребителями, зарплаты которых не позволяют покупать качественную, но более дорогую легальную водку, — обращает внимание Дробиз. — С октября 2015 года ликвидировано 574 подпольных производства. Но чтобы борьба с ними увенчалась успехом, сначала должна сократить бедность».

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