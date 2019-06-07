В Казани временно изменится схема маршрута автобуса № 46

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). С 8 июня временно изменится схема движения автобусного маршрута № 46, двигающегося по маршруту «ЖК „Экопарк Дубрава“ — Профилакторий», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 8 июня автобусы 46-го маршрута будут двигаться по обновленной схеме: ул. Комиссара Габишева — ул. Р. Зорге — ул. Ю. Фучика — проспект Победы — ул. Дубравная далее по маршруту.

Данное изменение произойдет в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по улице Дубравная.

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