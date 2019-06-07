(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане Следком проверяет обстоятельства гибели пациентки клиники Нуриевых. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник.

В социальных сетях опубликовали информацию о супружеской паре из Челнов, которая, после долгих попыток завести детей, обратилась в «Клинику Нуриевых» – в центр по лечению бесплодия. В итоге супругу пригласили в клинику в Казань на лапароскопию, однако, по словам ее родственницы, во время наркоза женщине стало плохо. Через несколько часов она скончалась, несмотря на реанимационные работы, пишет сестра погибшей.

«Два часа проводили реанимационные работы и только потом вызвали скорую помощь. В 10 часов началось, в 14 часов сообщили, что умерла, а вскрытие ничего не показало», – пишет сестра погибшей.

Источник агентства сообщил, что в данный момент Следком проверяет обстоятельства трагедии, назначена экспертиза, которая должна будет установить точную причину смерти женщины.

Представители «Клиники Нуриевых» выразили соболезнования родным и близким погибшей.

«Нам тоже очень важно разобраться, почему это произошло. В данный момент проводится экспертиза. Пока не будет официального заключения, все выводы о случившемся являются преждевременными», – рассказали в пресс-службе учреждения.

В пресс-службе также отметили, что реанимационные мероприятия были проведены вовремя и выполнены в полном объеме, врачей также вызвали своевременно.



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