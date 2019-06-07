Медики назвали семь простых способов предотвратить болезни сердца

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Соблюдение семи простых правил позволяет уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79%. Об этом заявила Американская кардиологическая ассоциация, передает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA Network Open.

Среди ключевых моментов, перечисленных медиками, – отказ от курения, сбалансированная диета, умеренная физическая активность, поддержание нормального веса, контроль уровня сахара в крови, давления и уровня холестерина.

Эффективность методики подтвердили исследователи Университета штата Пенсильвания, изучившие данные более 74 тыс. добровольцев. Подопытные трижды участвовали в различных клинических испытаниях.

При этом для здоровья сердца необходимо соблюдать все правила. Пока же эти рекомендации воплощают в жизнь менее 2% американцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалист КФУ посоветовал пить зеленый чай и не носить бейсболку в жаркую погоду.

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