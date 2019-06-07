(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Главу нескольких ювелирных фирм будут судить в Казани за мошенничество на 25 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следователей, с 2015 по 2017 год руководитель фирм "Аурум Ювелир Восток", "Аурум Ювелир Запад" и "Чудесный Ларец" приобретал крупные партии ювелирных изделий якобы для продажи их в Татарстане и в других регионах России. На самом деле мужчина не собирался оплачивать приобретённую продукцию», – рассказал Галиев.

Жертвами злоумышленника стали две ювелирные компании и индивидуальный предприниматель. Свою вину 42-летний мужчина не признал, но возместил полтора миллиона ущерба.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

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