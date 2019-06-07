Антрополог и социолог расскажут в Казани о цинизме в исторической перспективе

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 10 июня с публичной лекцией «Цинизм вчера и сегодня» выступят культурный антрополог, доктор Стэнфордского университета Наталья Рудакова и социолог, доктор Кембриджского университета Ольга Зевелева. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В своих научных работах лекторы исследуют производство новостей и отношении людей к медиа в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Они затронут такие проблемы, как зависимость цинизма от обстоятельств, его моральность или аморальность, связь этого явления с насмешкой, неверием в идеалы и желанием говорить правду.

Мероприятие начнется в 19.30. Вход на него будет свободным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.