«Нижняя Кама» вошла в топ-10 национальных парков для экотуризма в России

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Национальный парк «Нижняя Кама» вошел в топ-10 российских мест для экотуризма, составленный аналитическим агентством ТурСтат.

Российский экотуризм включает в себя «путешествия и экотуры по природным территориям: национальным паркам, заповедникам и заказникам», — поясняет агентство.

На терриотрии России находится более 50 национальных парков, свыше 100 государственных природных заповедников, а также 60 заказников, которые относятся к особо охраняемым природным территориям.

По данным агентства, ежегодно эти объекты посещают более 10 млн человек, и рейтинг популярности был представлен по результатам исследования посещаемости и уникальности национальных парков.

В тройке лидеров рейтинга «Топ-10 национальных природных парков России» оказались «Лосиный остров» в Москве и Московской области, а также национальные парки «Сочинский» ( г. Сочи) и «Прибайкальский» (Иркутская область). «Нижняя Кама», располагающаяся на территории Республики Татарстан, заняла десятую строчку рейтинга

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