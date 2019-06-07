В Татарстане на выборах в Госсовет впервые применят систему «Мобильный избиратель»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). На выборах депутатов в Госсовет РТ впервые применят систему голосования «Мобильный избиратель». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«В законодательство нашей республики внесены изменения, которые применялись на выборах федерального уровня. Это возможность голосования избирателей по месту своего нахождения — механизм „Мобильный избиратель“», — отметил спикер.

Он также добавил, что 29 мая в силу вступил закон о праве голосования на региональных выборах граждан РФ, не имеющих регистрацию по месту жительства. Они также могут отдать свой голос в системе «Мобильный избиратель» — выбрать наиболее удобный для себя участок в том месте, где они будут находиться в день голосования.

«Будет возможность подать заявление в режиме онлайн через ЕГИС „Единый портал государственных и муниципальных услуг РТ“ с 24 июля по 4 сентября. Для этого нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг», -– прокомментировал Шагиахметов.

Те избиратели, которым в силу жизненных обстоятельств необходимо будет поменять место голосования, должны будут с 5 сентября и до 7 сентября (до 14.00) оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В целях защиты оно будет помечено специальным знаком, добавил председатель ЦИК РТ.

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