В Набережных Челнах готов к сдаче многоквартирный жилой дом

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в микрорайоне 17А Сармановского тракта поселка ЗЯБ возвели многоквартирный жилой дом 17А-III-15 с наружными инженерными сетями, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.



На сегодняшний день строительные работы на объекте завершены.



«Инспекция Госстройнадзора РТ в ходе итоговой проверки данного объекта нарушений не выявила», – отмечается в сообщении.





Площадь четырехэтажного здания составляет 1588,1 кв. метра, общая площадь квартир – 1142,8 кв. метра. Жилой дом, рассчитанный на 23 квартиры, построен в рамках программы многоквартирного инвестиционного жилья. Здание готово к сдаче и получению заключения о соответствии.

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