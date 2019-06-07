Участок улицы Обнорского покроют новым асфальтом в рамках нацпроекта

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и покроют новым асфальтом улицы Обнорского на участке от улицы Химиков до улицы Гудованцева. Об сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Улица Обнорского включена в план ремонта на основании технического состояния дороги. В ходе ремонта на площади 4060 кв. м запланирована [...] укладка нового слоя асфальтобетона из высокоплотной смеси ЩМА-10. Ширина проезжей части после ремонта составит от 6 до 13 метров», — указали в ведомстве.

Также в рамках нацпроекта отремонтируют тротуары общей площадью 115 кв. метров.

Улица Обнорского находится в Московском районе Казани и названа в честь русского революционера, одного из руководителей первых политических организаций рабочих в Российской империи Виктора Обнорского (1851 — 1919).



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.