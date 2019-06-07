Открылся прием заявок на VIII Форум мусульманской молодежи

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Открылся прием заявок на участие в VIII Форуме мусульманской молодежи, который пройдет в Болгаре с 12 по 19 июля 2019 года, информирует пресс-служба ДУМ РТ.

«В этом году ежегодный слёт будет посвящен объявленному Духовным управлением мусульман РТ Году толкования Куръана», — говорится в сообщении.

Принять участие в форуме могут молодые мусульмане от 18 до 30 лет. Программа мероприятия предусматривает лекции, уроки, встречи с учеными с мировым именем, а также с известными личностями. Помимо образовательной программы участников ожидает и развлекательная часть, включающая в себя тренинги и мастер-классы, дискуссии и круглые столы, экскурсии и спортивные мероприятия, а также настольные и интеллектуальные игры.

Традиционно форум будет проводиться на территории палаточного городка древнего Болгара. Для того, чтобы принять участие в форуме, желающим нужно выполнить несколько правил:

1. Зарегистрироваться, заполнив форму-заявку по ссылке.

2. Рассказать о том, почему организаторы должны взять на Форум именно вас, и разместить пост с хэштегом #фмм_8 в любой социальной сети.

3. В посте отметить VK @forummuslimmol; Instagram @muslimmol.

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