Татар-информ

7 июня 2019, 15:10

Общество

ЖК «Мой Ритм» получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Город в городе»

Общество

ЖК «Мой Ритм» получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Город в городе»

Фото: Айгуль Файзуллина

Ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости проводится с 2010 года.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 6 июня 2019 года состоялась церемония награждения премии «Рекорды рынка недвижимости». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которая проводится с 2010 года.

«Рекорды рынка недвижимости» является признанной и авторитетной премией, своеобразным «знаком качества», и если объект ее получил, значит, он действительно первый в своем сегменте и ее заслуживает. 

ЖК «Мой Ритм» — флагманский проект АК БАРС Девелопмент, который строится в одном из лучших районов и в самом центре динамичной жизни города Казани. Это современный город в городе для активных и целеустремленных, которые ценят свое время, комфорт и продуманную среду.

Партнерский материал.

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