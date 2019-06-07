ЖК «Мой Ритм» получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Город в городе»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 6 июня 2019 года состоялась церемония награждения премии «Рекорды рынка недвижимости». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которая проводится с 2010 года.

«Рекорды рынка недвижимости» является признанной и авторитетной премией, своеобразным «знаком качества», и если объект ее получил, значит, он действительно первый в своем сегменте и ее заслуживает.

ЖК «Мой Ритм» — флагманский проект АК БАРС Девелопмент, который строится в одном из лучших районов и в самом центре динамичной жизни города Казани. Это современный город в городе для активных и целеустремленных, которые ценят свое время, комфорт и продуманную среду.

Партнерский материал.

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