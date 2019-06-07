Производство линейки Ford Transit останется в ОЭЗ «Алабуга»

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ»). Специнвестконтракт, который на ПМЭФ-2019 подписали Форд Соллерс Елабуга и Минпромторгом РФ, действующий до 2028 года, предусматривает значительные инвестиции в повышении производства и локализацию линейки Ford Transit в России. Информацию об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Ford Sollers.

В церемонии подписания СПИК участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления Ford Европа Стивен Армстронг и генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов.

«Подписание СПИК — важный шаг в подготовке к запуску нашего обновленного совместного предприятия в России. Мы рассчитываем, что наши обязательства по развитию бизнеса Ford Transit, наряду с продолжающейся поддержкой со стороны российского Правительства, позволят нам построить успешную стратегию лидерства на рынке легких коммерческих автомобилей в России», — цитирует председателя правления Ford Европа Стивена Армстронга компания.

Как сообщил гендиректор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов, Ford Transit — это один из флагманов российского рынка легких коммерческих автомобилей. «Подписанный специнвестконтракт открывает дополнительные возможности по росту рыночной доли этого продукта и создает фундамент для успешного и прибыльного бизнеса обновленного СП Ford Sollers», — отметил он.

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