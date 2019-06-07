Силуанов: Ставка налога для самозанятых меняться не будет

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ставка налога на профессиональный доход для самозанятых не будет изменена, сообщает ТАСС.

Данная информация была предоставлена первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым в ходе работы ПМЭФ — 2019.

«По самозанятым ставка — 4% и 6%, если работаешь с бизнесом. Меняться не будет», — отметил министр.

По его словам, налоговый режим для самозанятых в целом себя оправдал. В четырех пилотных регионах, принимающих участие в программе, количество официально зарегистрировавшихся самозанятых превысило 100 тыс. человек. Он также упомянул, что Минфин РФ готов предоставить право субъектам Российской Федерации с 2020 года вводить на своей территории данный налог.

Напомним, что налог для самозанятых был введен в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что та часть населения, которая оказывает платные услуги физическим лицам, не привлекая наемных работников, должна отчислять 4% от суммы своего дохода. 6% отчисляется теми, кто работает с компаниями.

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