Татар-информ

7 июня 2019, 16:02

Официальная хроника

Минниханов и глава «Газпрома» подписали соглашение о строительстве в Татарстане завода СПГ

Официальная хроника

Минниханов и глава «Газпрома» подписали соглашение о строительстве в Татарстане завода СПГ

Фото: tatarstan.ru

Комплекс по сжижению природного газа планируется построить на территории промышленного парка «Чистополь».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашения по реализации инвестиционных проектов «Строительство комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан» и «Строительство сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. «Ожидается, что в рамках подписанного сегодня документа будет разработана, утверждена и реализована программа Республики Татарстан “Развитие рынка сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2019 – 2030 годы”», – отметили в пресс-службе.

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Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, производство по сжижению природного газа планируется построить на территории промышленного парка «Чистополь».

Напомним, что Татарстан занимает лидирующие позиции по развитию газотопливной инфраструктуры и потреблению компримированного природного газа. В республике реализуется госпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива на 2013 – 2023 годы».

 

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