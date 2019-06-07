В Татарстане в выходные ожидается умеренно тёплая погода

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане установилась умеренно-теплая сухая погода, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

На данный момент северный ветер временно сдерживает существенный прогрев воздуха. Так, сегодня днем Татарстане температура воздуха повысилась до +18..+24 градусов.

В выходные дни, 8–9 июня, в республике под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. 8 июня ожидаются переменная облачность и северный, северо-восточный умеренный ветер. Минимальные температуры воздуха сегодняшней ночью в республике достигнут +8..+13 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается +6..+11º, днем температура повысится до +22..+27º.

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