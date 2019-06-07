Ольга Павлова: Важно, чтобы люди не только предлагали инициативу, но и контролировали её реализацию

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова провела рабочую встречу с депутатами Алексеевского района, главой муниципального образования Сергеем Демидовым и представителями исполнительной власти, во время которой участники обсудили реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Алексеевский район занимает лидирующие позиции в агропромышленном производстве и сельском хозяйстве республики. В структуре валового территориального продукта сельское хозяйство составляет 35%. Подразделения АПК «Красный Восток», ООО «Алексеевский молочный завод», ООО «Хузангаевский», колхозы «Родина» и «Алга» известны далеко за пределами Татарстана.

В ходе обсуждения парламентарий отметила, что принятие госпрограммы является своевременным и необходимым шагом для развития села. Однако концепция программы нуждается в серьезной доработке. Целью программы должно стать не только достижение количественных показателей, но и улучшение качества жизни самих сельчан. И здесь очень важно услышать мнение самих жителей села.

«Нам необходимо предусмотреть конкретный механизм реализации инициатив граждан. Важно, чтобы люди не просто предлагали ту или иную инициативу, но и имели возможность контролировать её реализацию», – подчеркнула депутат Госдумы РФ.

После встречи Ольга Павлова провела приём граждан в общественной приемной партии «Единая Россия», а также посетила центральную районную больницу и плавательный бассейн, открывшиеся после капитального ремонта.

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