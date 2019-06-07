(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанет мужчина, насиловавший внучку покойной супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в 2016 году супруга обвиняемого стала опекуном своей внучки 2010 года рождения, после чего девочка жила с ними. В феврале прошлого года женщина скончалась, и ребенок остался жить с ее супругом», – рассказал Шептицкий.

В течение нескольких месяцев, пока девочка не была отдана под опеку, мужчина напивался и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Дело в отношении 51-летнего жителя Казани расследовано и передано на рассмотрение в суд. Кроме того, в производстве находится уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное против замначальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района города.

«По предварительной версии, во время плановой проверки в марте сотруднице опеки стало известно о том, что девочка живет с мужем ее умершей бабушки, который опекуном ей не являлся. При этом она не предприняла никаких мер для установления опеки над ребенком», – уточнил Андрей Шептицкий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.