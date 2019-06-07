(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Минземимущество РТ рассказало, на какие теплицы нужно регистрировать права, а на какие – необязательно.

«В СМИ стали появляться сообщения об обязательном оформлении прав граждан на теплицы. Проведение государственной регистрации прав на теплицы осуществляется по желанию создавших их лиц и только при условии, что данные объекты соответствуют признакам недвижимости», — сообщает пресс-служба татарстанского ведомства.

Данный закон не предусматривает какие-либо наказания за неоформление прав на теплицы.

Также Минземимущество Татарстана сообщило, что на садовом участке могут находиться объекты недвижимости и объекты капитального строительства, а также хозяйственные постройки и гаражи. Теплицы являются хозяйственными постройкам и могут быть временными, то есть некапитальными постройками.

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