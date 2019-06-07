Татар-информ

7 июня 2019, 23:28

Общество

Минземимущество РТ рассказало, на какие теплицы нужно регистрировать права

Рекомендуем

Общество

Минземимущество РТ рассказало, на какие теплицы нужно регистрировать права

Регистрировать теплицу на даче нужно, только если она обладает признаками недвижимости.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Минземимущество РТ рассказало, на какие теплицы нужно регистрировать права, а на какие – необязательно.

«В СМИ стали появляться сообщения об обязательном оформлении прав граждан на теплицы. Проведение государственной регистрации прав на теплицы осуществляется по желанию создавших их лиц и только при условии, что данные объекты соответствуют признакам недвижимости», — сообщает пресс-служба татарстанского ведомства.

Данный закон не предусматривает какие-либо наказания за неоформление прав на теплицы.

Также Минземимущество Татарстана сообщило, что на садовом участке могут находиться объекты недвижимости и объекты капитального строительства, а также хозяйственные постройки и гаражи. Теплицы являются хозяйственными постройкам и могут быть временными, то есть некапитальными постройками.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах готов к сдаче многоквартирный жилой дом
Новости дня
23:34
Молодежь Елабуги объединилась, чтобы вместе провести летние каникулы

В городе будут реализованы пять социальных проектов, разработанных самими школьниками.

23:28
Минземимущество РТ рассказало, на какие теплицы нужно регистрировать права

Регистрировать теплицу на даче нужно, только если она обладает признаками недвижимости.

23:20
Выступление шведских писателей предварит Летний книжный фестиваль в Казани

Ида Берьель, Нильс Хокансон, Давид Нюман и Мальте Перссон выступят в Центре современной культуры «Смена».

23:16
Казань и Калугу связал новый авиарейс

Расписание полетов по анонсированному еще в апреле маршруту изменено.

23:13
За два месяца в Нижнекамске ликвидировали 330 незаконных свалок

Часть свалок с фотографиями в формате до и после отражена на интерактивной карте.

23:00
В Казани наградили девятерых победителей Республиканской олимпиады по предпринимательству
22:51
В Набережных Челнах готов к сдаче многоквартирный жилой дом

Инспекция Госстройнадзора РТ в ходе итоговой проверки объекта не обнаружила каких-либо нарушений.

22:42
Медики назвали семь простых способов предотвратить болезни сердца
22:30
«Нижняя Кама» вошла в топ-10 национальных парков для экотуризма в России

Объекты для экотуризма в РФ ежегодно посещают более 10 млн человек.

22:19
Трое учащихся из Татарстана отличились на всероссийском конкурсе «Подрост»

В финальном этапе лесного конкурса участвовали 92 представителя 47 регионов России.

22:14
На Сабантуе в Елабуге среди батыров разыграют две «Лады Гранты»

Праздник плуга в городе будут отмечать 8 июня.

22:06
В России планируют отключать горячую воду один раз в два года
21:52
Ввод новых водоводов в Елабуге позволит решить проблему водоснабжения

Из года в год летом в домах нижней части города возникают проблемы с водоснабжением.

21:44
Антрополог и социолог расскажут в Казани о цинизме в исторической перспективе

Публичная лекция состоится в Центре современной культуры «Смена».

21:32
У елабужского стадиона «Молодежный» появится крыша

На объекте, где проходят основные общегородские праздники, завершается установка навесов над зрительскими трибунами.

21:16
Участок улицы Обнорского покроют новым асфальтом в рамках нацпроекта

Ширина проезжей части после ремонта составит от 6 до 13 метров.

21:04
Жители Татарстана на следующей неделе отдохнут на один день больше

Рабочий день 11 июня для жителей республики будет сокращен на один час.

20:46
Новые спортивные комплексы и поездка в Крым: В Татарстане подвели итоги акции «Эковесна-2019»

Впервые в рамках «Эковесны» в республике прошли акция по сбору старых батареек и конкурс экологических рисунков «Зеленый карандаш».

20:36
Технополис «Химград» в третий раз возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ

Всего в рейтинге приняла участие 101 площадка из 41 субъекта Российской Федерации.

20:24
Замминистра спорта РТ: В квадросерии Can-Am X Race участвует большое количество татарстанцев

Айрат Ахмеров подчеркнул, что в Татарстане необходимо развивать данное направление гонок.

20:16
КАМАЗ будет применять цифровые технологии концерна «Автоматика» при производстве автомобилей

На Петербургском международном экономическом форуме КАМАЗ и компания «Автоматика» подписали соглашение о сотрудничестве.

20:08
Атмосфера Татарстана и 200 мотогонщиков: в Казани впервые прошло открытие квадросерии Can-Am X Race

Во время церемонии пилоты продемонстрировали весь свой автопарк.

20:02
В Казани временно изменится схема маршрута автобуса № 46

Изменение схемы движения произойдет с 8 июня

19:59
В Татарстане приставы заставили бывших супругов платить друг другу алименты на содержание детей

Мужчина задолжал по алиментам порядка 770 тысяч рублей, а женщина – около 140 тысяч рублей.

19:38
В Казани состоится VIII Казанский Евразийский научно-практический форум

Цель Евразийского форума — теоретический анализ и практическое обоснование интеграционного и модернизационного потенциала Евразии.

События