Минтруд РТ после ПМЭФ-2019 займется проблемой эмоционального выгорания сотрудников

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Минтруд РТ планирует информировать профсоюзы и работодателей о современных методах борьбы с эмоциональным выгоранием сотрудников. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.

«Лет 10 назад мы говорили об эмоциональном выгорании учителей, но сегодня на любом предприятии есть элементы эмоционального выгорания, и это должно входить в круг внимания работодателя. Это обсуждалось на площадках форума. Есть опыт и практики РЖД, Газпрома, нефтяных компаний, Росатома по поводу работы с персоналом, в том числе в профилактике таких ситуаций. Вопрос внедрения новых инструментов мы обсудим с профсоюзными организациями, с ассоциацией промышленников, крупными объединениями работодателей, эти вопросы найдут отражение в решениях трехсторонней комиссии», — поделилась планами Зарипова.

В настоящее время над формированием корпоративной сберегающей культуры уже работают крупные татарстанские компании: Татнефть, КАМАЗ и энергетические компании, причем у каждой из них сформировались свои методы.

«У нас все крупные игроки плотно работают с персоналом, и везде свои технологии. Там, где конвейер, там иные элементы профессионального выгорания — когда монотонный труд сказывается на работнике. Все крупные предприятия работают над этой темой. Есть сегодня более новые технологии и техники, которые в работе с персоналом должны учитываться», — подытожила министр.

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