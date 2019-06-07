Путин на ПМЭФ пожелал успехов участникам мирового чемпионата WorldSkills в Казани

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Для развития современных отраслей российской экономике нужны специалисты с новыми знаниями. Чтобы создать таких специалистов, в стране модернизируется образование и проходят чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2019 заявил Президент России Владимир Путин.

Он напомнил присутствующим о приближении мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

«Для новых отраслей потребуются специалисты с новыми знаниями. Для этого мы активно модернизируем программы и содержание образования. В августе в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые по инициативе России пройдут соревнования по компетенциям будущего», — отметил Владимир Путин и перечислил инновационные направления подготовки.

Среди них оказались машинное обучение, «большие данные» (Big Data — прим. Т-и), технологии композитов, квантовые технологии и другие.

«Я желаю нашей команде и всем участникам успехов», — резюмировал Президент России.

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