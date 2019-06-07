Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ и компания MR Group в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и генеральный директор MR Group Роман Тимохин.

Основной целью соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон, включая развитие бизнеса MR Group и возможность предоставления финансирования на проекты жилой и коммерческой недвижимости группы общим объемом до 54 млрд руб.

«Сотрудничество с девелоперскими компаниями по реализации масштабных объектов недвижимости является одним из важных направлений бизнеса ВТБ. Мы уверены, что наш опыт в этом сегменте будет способствовать успешному и эффективному осуществлению проектов MR Group на российском рынке», – сказал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

«Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с банком ВТБ, одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для развития компании MR Group. Мы не первый год являемся партнёром банка в рамках девелопмента таких проектов, как жилые комплексы „Пресня Сити“, „Царская площадь“ и клубный дом „Басманный, 5“ в Москве; стратегическое соглашение станет логичным продолжением сотрудничества и новым уровнем доверия между банком и компанией», – подчеркнул генеральный директор компании MR Group Роман Тимохин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.